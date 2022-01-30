Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ve Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Viyana müzakereleri, Yemen krizi ve gücel konular ele alındı.

İran'dan Kazakistan'a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Kazakistan halkı, cumhurbaşkanı ve Milli Şura Başkanını ayrı ayrı tebrik etti.

İran'dan Bağdat Havalimanı'na yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın füzelerle hedef alınmasını kınadı.

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 731 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 380'e vaka sayısı ise 6 milyon 322 bin 183'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 362'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 98 bin 675'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.