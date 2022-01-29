İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 731 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 380'e vaka sayısı ise 6 milyon 322 bin 183'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 362'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 98 bin 675'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.