Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei: Düşmanın İran ekonomisini çökertme planı başarısız oldu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde ülkedeki üretciler ve sanayi sektörü temsilcilerinden oluşan bir grup ile görştü.

Ayetullah Hamanei, düşmanın İran ekonomisini çökertme planının başarısız olduğunu belirterek, "Düşmanların ekonomik savaştaki amacı, İran ekonomisini çökertmekti, onların asıl niyeti buydu. Ekonomiyi hedef alama planı bir başlangıçtı. Onlar İran ekonomisini yok edip halkımıızı İslam Cumhuriyeti düzeniyle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyordu." ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, "Allah’a hamdolsun ki ülkenin üretimi ve ekonomisi dimdik ayakta." açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahian Çin yeni yılını kutladı

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Çinli mevkidaşı Wang Yi’ye bir mesaj göndererek bahar bayramı ve yeni yılı tebrik ederek Çin hükümeti ve halkı için esenlikler diledi.

İran ile ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 18 arttı

İran Ticaret Geliştirme Kurumu verilerine göre, bu sene Tahran-Washington ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış göstererek 69 milyon 594 bin dolara ulaştı.

ABD, bu yıl İran'dan 69 milyon 345 bin dolarlık ihtalat gerçekleştirirken İran, ABD'ye 248 bin dolarlık ihracat yaptı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 996 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 427'ye vaka sayısı ise 6 milyon 344 bin 179'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 404'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 102 bin 290'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.