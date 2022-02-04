  1. Toplum
4 Şub 2022 15:15

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 908 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 681'e vaka sayısı ise 6 milyon 520 bin 707'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 85'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 130 bin 566'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900255
https://tr.mehrnews.com/news/1900255/

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