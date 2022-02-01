İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 35 bin 70 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 504'e vaka sayısı ise 6 milyon 408 bin 244'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 703'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 110 bin 615'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.