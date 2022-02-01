  1. Turizm
1 Şub 2022 15:04

Şiraz'dan Irak'ın kutsal kenti Necef'e uçuşlar başlıyor

Şiraz'dan Irak'ın kutsal kenti Necef'e uçuşlar başlıyor

İran'ın Şiraz kentindeki Şehit Ayetullah Dastgheyb Havalimanı'ndan Irak'ın kutsal kenti Necef'e direkt uçuşlar başlıyor.

İran'ın Şiraz kentindeki Şehit Ayetullah Dastgheyb Havalimanı'ndan Irak'ın kutsal kenti Necef'e direkt uçuşlar başlıyor.

İslam Devrimi’nin 43. zafer yıl dönümü münasebetiyle basın mensuplarına açıklamada bulunan Fars eyaleti valisi Muhammed Hadi İmaniye, Irak'taki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlerin Şiraz Havalimanı'ndan direkt yurt dışı uçuşlarıyla Necef kentine seyahat edebileceğini söyledi.

İmaniye, "Bu uçuş seferleri her hafta Salı günleri Kish Air hava yolları tarafından gerçekleştirilecek." dedi.

Hazreti İmam Ali'nin (a.s) türbesinin bulunduğu Necef Irak'ın iki kutsal kentinden biridir.

Necef, Kûfe’nin 10 km. batısında kuzeyden ve doğudan bugün içinde türbeler ve kabirler bulunan geniş bir düzlüğe, batıdan ve güneyden derin bir vadiye bakan yüksek bir plato üzerinde yer alır.

News Code 1900195
https://tr.mehrnews.com/news/1900195/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler