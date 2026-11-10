İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’ye yönelik mesajlar verdi.

Rızai, İran’a karşı yürütülen savaşın ABD yönetimine şimdiden ağır zarar verdiğini belirterek, Washington’ın hâlâ çaresiz bir kumarbaz gibi çırpındığını ifade etti.

ABD’ye “hayali müzakereler” hakkında sahte haberler üretmeyi bırakma çağrısında bulunan Rızai, Washington’ın Batı Asya’da ortaya çıkan yeni düzeni inkâr etmemesi gerektiğini ifade etti.

Rızai, açıklamasını “İran’ın defalarca ilan ettiği yedi şartı kabul etmenin zamanı geldi” sözleriyle tamamladı.