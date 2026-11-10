İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün Washington’da olduğu yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Son günlerde çok sayıda petrol tankerinin çeşitli olaylara karıştığını belirten Tuğgeneral Muhibbi, bu durumun ABD Başkanı’nın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini savundu.

Tuğgeneral Muhibbi, “Hürmüz Boğazı’na hâkim olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki, boğazda her gün birkaç gemi kazası yaşanırken bunu nasıl açıklıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ve CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz mayınlarının temizlendiği yönündeki açıklamalarına da değinen Tuğgeneral Muhibbi, bölgede hiçbir savaş mayınının temizlenmediğini belirterek bu iddiayı “tamamen yalan” olarak nitelendirdi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı: “Mayın temizliği yapmak üzere Hürmüz Boğazı’na girmeye kimsenin cesareti yok.”