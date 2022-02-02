İranlı büyük merci Ayetullah Safi Gülpayegani vefat etti

İran'da yaşayan en üst düzey Onikici Merci'den biri olan Ayetullah Şeyh Lütfullah Safi Gülpayegani geçirdiği hastalık nedeniyle dün 103 yaşında vefat etti.

İslam Devrimi Lideri'nden Ayetullah Safi için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, büyük merci Ayetullah Safi Gülpayegani'nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, "Ayetullah Şeyh Lütfullah Safi Gülpayegani’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.” ifadesi kullanıldı.

Ayetullah Safi Gülpayegani’yi “en tecrübeli din alimi” olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri'nin mesajında, merhum Ayetullah Safi'nin Kum İlmiye Havzası'nın önde gelen isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Reisi'den Çin Devlet Başkanı Şi'ye tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği mesajda, Çin yeni yılını tebrik ederek, İran-Çin 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 35 bin 70 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 504'e vaka sayısı ise 6 milyon 408 bin 244'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 703'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 110 bin 615'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.