  1. Azerbaycan
5 Şub 2022 16:56

Bakü-Erivan ilişkileri normalleşme sürecinde

Bakü-Erivan ilişkileri normalleşme sürecinde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya katıldı.

Liderler, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini ayrıntılı olarak ele aldı.

İnsani meseleler, sınırlandırma ve sınır belirleme meseleleri görüşüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantıda, Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 3 bin 890 vatandaşın akıbetinin belirlenmesi ve toplu mezarların bulunması konularına dikkat çekti.

Kara ve demiryolu ile ulaşım koridoru açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kurtarılan toprakların mayından temizlenmesinin de altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1900281
https://tr.mehrnews.com/news/1900281/

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