Avrupa Birliği, Mali'den askerlerini çekiyor

Fransa odusu sözcüsü General Pascal Ianni, Fransa'nın Sahel bölgesindeki askeri varlığının gözden geçirilmesi sonucunda Takuba Görev Gücü'nün Mali'deki faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.
France 24'te yer alan bir habere göre, General Ianni Mali'deki operasyonların durdurulmasına dair "Avrupalılar, gelecekteki operasyonlarda ortak çalışma gerçekleştirebileceklerini kanıtladılar." ifadesini kullandı.
Fransa'nın Barkhane Operasyonu ile ortak çalışmalar gerçekleştiren Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sahel bölgesinde 'terörle mücadele' konusunda Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla yardım talep etmesinin ardından kurulmuştu.
2019 yılında resmiyete dökülen Takuba Görev Gücü, birçok Avrupalı ülkenin katılımıyla 900 askerin Mali'ye konuşlandırılmasını sağlamıştı.
Kaynak: Aydınlık
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