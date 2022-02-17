Fransa, Mali'deki askerlerini çekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali’den askerlerini çekeceklerini söyledi. Öte yandan Fransa’nın komşu Batı Afrika ülkelerinde askeri varlığının devam edeceği belirtildi.

AP’de yer alan habere göre, Mali’de darbenin ardından Fransa’nın askerlerini çekeceğini duyuran Macron “Strateji ve hedeflerini paylaşmadığımız Mali geçiş yönetiminin yanında askeri bir şekilde bulunamayız” dedi.

Fransa’nın Sahel bölgesinde 4 bin 300, Mali’de 2 bin 400 askeri bulunuyordu.

Fransa ordusu, 2013 yılından bu yana, İslamcı radikal gruplar karşısında Mali’de bulunuyordu.

Macron, Mali’deki sivillere yönelik desteğin devam edeceğini söyledi ancak darbeyi gerçekleştiren cuntayı Rus paralı asker gücü Wagner grubuyla anlaşmakla suçladı.

Kaynak: T24