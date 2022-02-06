Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bağdat'ın Tahran'ın komşuluk ilişkiler ve bölgesel münasebetlerinin azami şekilde yayılma politikasındaki ayrıcalıklı konumuna dikkati çekti.

Reisi, Batı Asya bölgesindeki sorunların Amerikalılar'ın aşırı isteklerinden kaynaklandığına değinerek, bölge sorunlarının yabancıların müdahalesi olmadan çözüme kavuşabileceğini belirtti.

Emir Abdullahiyan, ABD'nin yeni İran kararını değerlendirdi

ABD’nin İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili yeni kararını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Bu günlerde arabulucular vasıtasıyla mesaj ileten ABD’li taraflara, pratikte iyi niyet göstermeleri gerektiğini açıkça ifade ettik.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Bize göre, pratikte iyi niyet dünyada somut bir şeyin gerçekleşmesidir. Kelimenin gerçek anlamıyla bazı yaptırımların kaldırılması, Amerikalıların bahsettiği iyi niyeti gösterebilir. Ancak kağıt üzerinde olan iyi, fakat yeterli değil” ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer hakları hiçbir anlaşmayla kısıtlanamaz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İran’ın barışçıl nükleer alanındaki yeteneklerini ve başarılarını sürdürüp gelştirmek ve güvenliğini (yabancı destekli) kötü eylemlere karşı korumak İran'ın yasal hakkıdır ve hiçbir anlaşma ile kısıtlanamaz.”

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 64 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 130 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 745'e vaka sayısı ise 6 milyon 543 bin 837'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 282'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 138 bin 692'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.