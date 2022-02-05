İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 64 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 23 bin 130 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132 bin 745'e vaka sayısı ise 6 milyon 543 bin 837'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 282'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 138 bin 692'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.