Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler başladı

Venezula'nın seçilmiş hükümeti ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden aktif destek alan muhalefet arasındaki uzlaşı görüşmeleri, bugün Norveç'in arabuluculuğunda ve Meksika hükümetinin ev sahipliğinde, Mexico City'deki Ulusal Antropoloji Müzesi'nde başladı.

Daha önce Dominik Cumhuriyeti'nde 2018'de ve sonraki yıl Barbados'ta yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Üçüncü tur görüşmelerin ana başlıklarını ülkede devam eden ekonomik krizin başlıca nedeni olan yaptırımlar ve gelecekte düzenlenecek seçimler oluşturuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin müzakerelere özerk ve bağımsız bir şekilde gideceğini ve ABD hükümetinin şantaj veya tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Maduro, 21 Mayıs 2018'de düzenlenen seçimleri yüzde 67.7 ile kazanmasına rağmen muhalefetin hile iddiaları nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

ABD ve diğer birçok Batı ülkesi tarafından 'hileli' olarak nitelendirilen seçimlerin ardından ABD, Caracas'a yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişletmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da destekçilerini meydanlara dökerek, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' ilan etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bunun üzerine, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini savunarak, Guaido'yu ülkenin 'fiili devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, en son 5 Ocak'ta, Venezuela'da Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürdüğünü açıklamış, 6 Aralık 2020'de ülkede düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadığını duyurmuştu.