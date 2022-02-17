İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte182 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 545 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 420’e vaka sayısı ise 6 milyon 894 bin 110’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 760’ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 402 bin 821’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.