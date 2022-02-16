İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte185 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 310 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134 bin 238'e vaka sayısı ise 6 milyon 876 bin 565'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 607'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 373 bin 678'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.