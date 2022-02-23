Ermenistan'dan Donetsk ile Lugansk açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Donetsk ve Lugansk ile ilgili açıklamalrda bulundu.

"Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki gelişmelerde Ermenistan'ın tutumu nedir?" sorusuna cevaben Hunanyan, şu ifadelere yer verdi:

"Biz elbette iki dost devlet arasındaki mevcut sorunların diplomatik diyalog, müzakereler yoluyla, uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine, BM Anlaşması'na uygun olarak çözülmesini istiyoruz. Gerginliği azaltmak ve durumu barışçıl bir şekilde çözmek için gerekli adımların atılacağını umuyoruz."

"Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti tarafından tanınmasını mümkün görüyor musunuz?" sorusuna ise sözcü, "öyle bir konu gündemimizde yok" diye yanıt verdi.