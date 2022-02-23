İran, Azerbaycan ve Rusya Enerji Bakanları Üçlü Toplantısı Doha'da gerçekleşti

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi (GECF) sırasında üçlü toplantıda bir araya geldi.

Dün geçekleşen 100 dakikalık toplantıda, elektrik alanında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Toplantıda İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması konusu ele alındı.

Bakanı Mehrabiyan burada yaptığı konuşmada İran'ın Azerbaycan ve Rusya'ya elektrik şebekesini bağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Halihazırda İran, elektrik şebekesini Azerbaycan üzerinden Rusya’ya bağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Doha’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İran ile Katar arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

