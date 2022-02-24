Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbass'a askeri operasyon kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, 2014'teki Maydan darbesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, 8 yıllık bir sürecin ardından Rusya tarafından resmen tanındı.

Alınan bu karar sonrasında, ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.

Rusya'nın kararı, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam edilirken, Ukrayna ordusu da Donbass'a yönelik saldırılarını artırdı.

Son olarak Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Rusya BM Büyükelçisi Nebizia, "Bu bir savaş değil, askeri operasyon" açıklaması yaparken, ABD Başkanı Biden, NATO ile işbirliği içinde hareket edeceği belirtti ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına işaret etti.

Kaynak: Sputnik