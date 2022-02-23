"Bandar Band" Lübnan ve Hindistan'da yarışacak

Yapımcılığını Manije Hekmet ile Mehşid Ahengerani Ferahani üstlenen ve yönetmenliğini Manije Hekmet yapan “Bandar Band” adlı fim Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenecek olan Yağmur Uluslararası Doğa Odaklı Filmler Festivali’ne katılacak.

Bu film ayrıca Lübnan’da düzenlenecek olan Beyrut Uluslararası Kadınlar Film Festivali’nde gösterilecek.

Yağmur Uluslararası Doğa Odaklı Filmler Festivali 26-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenirken Beyrut Uluslararası Kadınlar Film Festivali de 6-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Daha önce Toronto, Zürih, Mill Valley, Hainan, Bosphorus, Melbourne festivallerine katılmış olan “Bandar Band” adlı filmin özeti şöyle:

“İran'ın güneyindeki şehirlerin birinde küçük bir müzisyen grup, uzun bir aradan sonra Tahran'da bir kafede resmi olmayan bir yarışmaya katılmayı planlıyor. Mahla, Bandar Band'ın diğer üyeleri, karısı ve en yakın arkadaşlarından biriyle birlikte, selde her şeylerini kaybettikleri bir dönemde ülkenin güneydeki eyaletlerinden birinden Tahran’a yolculuklarına başlarlar.”