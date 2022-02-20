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20 Şub 2022 16:50

"Örümcek" Hindistan'da İran sinemasını temsil edecek

"Örümcek" Hindistan'da İran sinemasını temsil edecek

İranlı sinemacı İbrahim İreczad’ın yönettiği ve Oktay Baraheni’nin yazdığı “Örümcek” adlı film, Uluslararası Bangalore Film Festivali’nde gösterilecek.

Yönetmenliğini İbrahim İreczad üstlenen Örümcek” adlı film, bu sene 13’üncüsü Hindistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Bangalore Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Cevad noruzbeygi’nin yapımcılığını yaptığı “Örümcek” adlı film daha önce 16. Osaka Asya Film Festivali ve 7. Zürih İran Film Festivali’ne katılmıştı.

Muhsin Tanabende, Sare Bayat, Şirin Yezdanbahş, Mahur Alvand, Golnuş Kahramani, Ali Bakıri, Mehdi Hüseyniniya, Cevad Yahyavi, Atiye Cavid bu filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

13. Uluslararası Bangalore Film Festivali 3-10 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1900579
https://tr.mehrnews.com/news/1900579/

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