Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye turizmini olumsuz etkileyebilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde yaşanan her gelişme Türkiye ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Zira Türkiye'nin turizm, enerji ve gıda gibi çok sayıda sektörde hem Rusya ile hem de Ukrayna ile stratejik ekonomik ilişkileri bulunuyor.

Çatışmaların ilk günde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve akaryakıta gelen zamlardan sonra savaşın turizm sektörünü de etkileyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2020'de Türkiye'ye gelen toplam yabancı turistlerin yüzde 24,6’sı Rusya ve Ukrayna’dan geldi. 2021'de ise bu sayı yüzde 27,3 olarak gerçekleşti.

Turizm Şirketleri Meslek Birliği’nin verilerine göre Rusya ve Ukrayna’dan yılda 10 milyon turist Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de turizm sektörünün bu ülkelerden yıllık karı yaklaşık 11 milyar doları buluyor.

Ancak şu an da Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın bu sektörü kötü bir biçimde etkileyeceği öngörülüyor.

CHP: Turizm sektörü 5 milyar dolar zarar görebilir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iki ülkenin turizmde Türkiye’nin önemli partnerleri olduğuna dikkat çekerek, “2021 yılında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Bu ülkeden Türkiye’ye 4,5 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke ise Ukrayna… Aynı dönemde Ukrayna’dan gelen turist sayısı 2 milyonun üstünde. Yani geçen yıl Türkiye’ye gelen her 100 turistten 27’si Bu iki ülkeden gelmiş. Hatırlanacağı gibi Rusya’yla yaşanan uçak krizinin ardından, Bu ülkeden gelen turist sayısı bir yılda dörtte birine düşmüştü. Benzer bir turist kaybı, Bugünün şartlarında turizm gelirlerinde 5 milyar dolarlık bir gerileme anlamına geliyor” dedi.

Turizmciler: En çok Antalya ve İstanbul etkilenecek

İki ülke ile de ilişkilerin etkilenmesi Ankara’nın 35 milyar dolar hedefle Türkiye ekonomisini güçlendirme umudu olan turizm gelirlerinde sorun yaratacak gibi görünüyor.

Turizm şirketi sahibi Şekip Kırk bu konuda şunları söyledi:

“Savaşın en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz. Şu an ki durum özellikle Antalya gibi şehirleri etkileyecektir, çünkü Rus ve Ukraynalılar genelde Antalya’da tatillerini geçiriyor. Genel anlamıyla turizm sektörü kötü bir şekilde etkilenecektir. Kış aylarında İstanbul’a Ukraynalılar geliyordu, bu şekilde İstanbul’da kötü bir biçimde etkilenecek. Konuyla alakalı kurumların verilerine göre 2021 yılında Türkiye’yi ziyaret eden 25 milyon turistin %27’sini Rusya ve Ukrayna vatandaşları oluşturuyor.”

Kaynak: Rudaw