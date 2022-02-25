Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti

Sputnik'e göre; Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, ülkesinin tarafsız ilan edilmesi olasılığını görüşmek istemesini olumlu değerlendirmiş, ancak Rusya lideri Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimali konusunda yorum yapmamıştı.