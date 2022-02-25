Suriye Devlet Başkanı Esad: Rusya'nın yanındayız

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, görüşmede Ukrayna’daki durum ve Rusya'nın Donbass bölgesindeki sivil nüfusu korumak için gerçekleştirdiği özel askeri operasyon hakkında konuştular.

Beşar Esad, bugün yaşananların bir tarihin düzeltilmesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kaybettiği dünyaya yeniden denge sağlanması olduğunu vurguladı.

Esad, bugün Rusya’nın sadece kendini değil, dünyayı, adalet ve insanlık ilkelerini de savunduğunu göz önünde bulundurarak, Batı histerisinin, sadece kanun kaçaklarının peşinde olduğu kaosun adına tarihi yanlış yerde tutmak için geldiğine işaret etti.

Suriye lideri Esad, “Batılı ülkeler, halkları kontrol etmeye yönelik politikalarının bir sonucu olarak kaos ve kan dökülmesinin sorumluluğunu taşıyor, çünkü bu ülkeler kirli yöntemlerini Suriye’de teröristleri ve Ukrayna’da ve dünyanın çeşitli yerlerinde Nazileri desteklemek için kullanıyorlar” dedi.

Beşar Esad ayrıca, Suriye’nin konumunun doğruluğuna olan inancına dayanarak Rusya Federasyonu’nun yanında olduğunu, ve NATO genişlemesine karşı çıkmak Rusya’nın hakkı olduğunu, çünkü NATO’nun dünya için küresel bir tehdit haline geldiğini ve Batılı ülkelerin dünyayı istikrarsızlaştırmaya yönelik sorumsuz politikalarına ulaşmak için bir araca dönüştüğünü vurguladı.

Suriye ve Rus ordularının karşı karşıya olduğu düşman tektir, Suriye’de aşırılıkçılık ve Ukrayna’da Nazizm olarak değerlendiren Esad, Rusya Federasyonu’nun dünyaya, büyük ülkelerin sadece askeri güçleri ile değil, hukuka, yüksek ahlaka ve insani ilkelere saygılı oldukları konusunda büyük bir ders vereceğine dikkati çekti.

Putin ise, Donbass’taki özel askeri operasyonun istikrarı yeniden sağlamayı ve oradaki nüfusun son sekiz yılda maruz kaldıkları acıları durdurmayı amaçladığını vurguladı.

Başkan Putin, ülkesinin geçtiğimiz yıllarda müzakerelere ve diplomasiye bağımlı kaldığını ve Batılı efendilerinin desteğiyle Ukrayna makamlarının iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanan anlaşmalara uymadıklarını açıklamasına ve Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin askeri destek sağlama talebinde bulunmalarından sonrasına kadar güç kullanma kararı almadığını kaydetti.