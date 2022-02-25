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25 Şub 2022 18:17

İranlı yetkili: Batı, savaş ve krizin asıl sorumlusudur

İranlı yetkili: Batı, savaş ve krizin asıl sorumlusudur

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Rusya-Ukrayna hattındaki kriz ve çatışmaları değerlendirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Rusya-Ukrayna hattındaki kriz ve çatışmaları değerlendirdi.

Şemhani, "Savaştan daha iğrenç bir şey yoktur. Fakat Batı’nın diğer ülkelerin ulusal güvenliğini çeşitli yönetmelerle zedelemeye çalıştığında, buna direnmek üzere meydana gelen savaş ve krizlerın asıl sorumlusu bizzat Batı'nın kendisidir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin başkent Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirmişti.

News Code 1900704
https://tr.mehrnews.com/news/1900704/

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