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26 Şub 2022 15:28

Tahran'dan "ABD'den İran'a ültimatom" iddiasına yalanlama

Tahran'dan "ABD'den İran'a ültimatom" iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD'nin İran'ın Viyana görüşmeleri konusunda nihai bir karar vermesi için Tahran'a ültimatom verdiği yönündeki iddaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD'nin İran'ın Viyana görüşmeleri konusunda nihai bir karar vermesi için Tahran'a ültimatom verdiği yönündeki iddaları yalanladı.

Bazı medya kuruluşları, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakereleriyle ilgili nihai kararları vermesi için Tahran hükümetine 24 saatlik süre tanındığını iddia etmişti.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmeleri hakkında, “Viyana müzakereleri kritik bir aşamaya geldi. Müzakerelerde hiçbir koşulda İran’ın kırmızı çizgilerini aşmayacağız ve bu konudaki kararlılığımızı göstereceğiz.” demişti.

News Code 1900721
https://tr.mehrnews.com/news/1900721/

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