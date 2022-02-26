Tahran'dan "ABD'den İran'a ültimatom" iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD'nin İran'ın Viyana görüşmeleri konusunda nihai bir karar vermesi için Tahran'a ültimatom verdiği yönündeki iddaları yalanladı.

Bazı medya kuruluşları, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakereleriyle ilgili nihai kararları vermesi için Tahran hükümetine 24 saatlik süre tanındığını iddia etmişti.

Son günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmeleri hakkında, “Viyana müzakereleri kritik bir aşamaya geldi. Müzakerelerde hiçbir koşulda İran’ın kırmızı çizgilerini aşmayacağız ve bu konudaki kararlılığımızı göstereceğiz.” demişti.