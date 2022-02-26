  1. Türkiye
26 Şub 2022 17:05

Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sputnik'e göre, Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

News Code 1900725
https://tr.mehrnews.com/news/1900725/

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