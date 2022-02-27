Reuters: İlk kez 'savaş' sözcüğünü kullanan Türkiye söylem değiştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını 'savaş' diye niteleyerek, ateşkes çağrısında bulundu. Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, konuyla ilgili İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda 'savaş' sözcüğünü kullandı.

Ankara bugüne dek, Ukrayna hükümetinin Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılması çağrıları karşısında Rusya'nın operasyonunu 'savaş' olarak nitelemekten kaçınıyordu. Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde, savaş zamanında savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini engelleme hakkına sahip.

Kalın ve Altun'un Rusya'nın operasyonunu bugün 'savaş' diye nitelemesi, Reuters ajansı tarafından 'Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasının önünü açabilecek bir söylem değişikliği' olarak nitelendi.

Kaynak: Gazete Duvar