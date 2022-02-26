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26 Şub 2022 16:28

Türkiye'den Rusya'ya 'askeri operasyonları durdurun' çağırısı

Türkiye'den Rusya'ya 'askeri operasyonları durdurun' çağırısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü. Çavuşoğlu, Rusya'ya Ukrayna'daki operasyonların durdurulması çağrısı yaptı.

Moskova'nın Ukrayna operasyonu devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ukrayna’daki son durumun ele alındığı görüşmede 'askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını' vurguladı. Çavuşoğlu'nun, 'askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunduğu' belirtildi.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin 'arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu' yineledi.

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1900723
https://tr.mehrnews.com/news/1900723/

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