Suriye: ABD Suriye'den IŞİD'cileri Ukrayna'ya transfer edebilir

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar Caferi, ABD'nin Suriye'deki bazı IŞİD ve El Nusra üyelerini Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gönderebileceğini öne sürdü. Caferi, "Yarın IŞİD teröristlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine şaşırmamalıyız ve bu ihtimali dışlamamalıyız" iddiasında bulundu.

Rus haber ajansı Sputnik'in İngilizce sitesine demeç veren Caferi, "Analizlerimize dayanarak, bunun doğru olması gayet muhtemel. Bizim elimizde, devlet olarak, ABD ordusunun Suriye'de teröristleri, özellikle de IŞİD ve El Nusra üyelerini bir yerden başka yere taşıdığına dair kanıtlar var" dedi.

Caferi, Washington'ın 'Suriye'den teröristleri Afganistan ve Burkina Faso'ya da taşıdığını' belirterek, 'paralı asker' kullanımının ABD'nin uzun süredir yaptığı bir şey olduğunu savundu. Suriyeli yetkili, "Dolayısıyla, yarın IŞİD teröristlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine şaşırmamalıyız ve bu ihtimali dışlamamalıyız" dedi.

Beşar Caferi, Batılı devletlerin Ukrayna'da milliyetçi radikalleri desteklediği tezini de dile getirdi. "2. Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra insanlar Ukrayna'daki neo-Nazileri desteklemeye hazır görünüyor" diyen Caferi, "Fakat onlar bu ülkelerin desteklerini, sadece Rusya'ya karşı oldukları için aldılar. Batı, eğer çıkarına uygunsa, Rusya'ya karşı şeytanı bile silahlandırmaktan geri durmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gazete Duvar