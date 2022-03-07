Suriye-Ermenistan ilişkileri artacak

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Halk Meclisi’nde yapılan görüşme sırasında Komite Başkanı Lusi İsgenian, iki dost ülkenin halklarının ortak çıkarlarına hizmet etmek için bu ilişkileri her düzeyde daha da geliştirmek için çalışmanın önemini vurguladı. Öte yandan komite üyeleri, uluslararası forumlarda Ermenistan’ın Suriye’ye yönelik onurlu duruşunu övdüler ve iki ülke arasındaki kültürel iletişimi geliştirmek için Suriye’de bir Ermeni kültür merkezi kurulmasını önerdiler.

Buna karşılık Büyükelçi Kevorkian, ülkesinin Suriye ile her alanda ilişkileri geliştirme arzusunu dile getirerek, Ermenistan’ın uluslararası forumlarda Suriye’ye verdiği desteği ve etkilenen bölgelerin Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak rehabilitasyonuna katkıda bulunarak yeniden yapılanma sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.