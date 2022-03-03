Filistin Ampute Futbol Takımı Dünya Kupası eleme maçlarına katılıyor

Filistin Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası Batı Asya Elemeleri maçlarına katılmak üzere İran’a geldi.
İşgal altındaki Kudüs'te Siyonist Rejim’e karşı mücadelede uzuvlarını kaybeden 19 Filistinliyi gençin yer aldığı Filistin takımı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin himayesinde bulunmaktadır.
5 Mayıs tarihinde İran’ın Kiş Adası’nın ev sahipliğinde başlayacak eleme maçlarına İran, Filistin, Irak, Hindistan ve Özbekistan takımları katılacak. Grupta ilk 3'e giren takımlar Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
İran'da bulunan Filistin Takımı'nın sorumluluğunu Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı’nın Daimi Sekreterliği üstleniyor.
Filistin Takımı, önce Kiş Adası’nda İran Engelliler ve Gazileri Futbol Federasyonu Başkanı Seyyid Cafer Asgeri’nin nezaretinde maça uygun antrenman yapacak.
Filistin Ampute Milli Futbol Takımı’nda Numan Abdurrahman Salem Abu Şamle teknik direktörlük görevini yapıyor.
Kiş Adası’nda yapılacak maçlar İran Bedensel Engelliler Spor Derneği tarafından organize edilecek.
24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası 1-10 Ekim 2022'de İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
yorumunuz