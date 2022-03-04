  1. Spor
4 Mar 2022 16:57

UEFA'dan flaş Belarus kararı!

UEFA'dan flaş Belarus kararı!

UEFA, Belarus kulüpleri ile Belarus Milli Takımı'nın iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını duyurdu.

UEFA, Belarus Milli Takımı'nın ve kulüp takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını açıkladı.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylarda Rusya'ya destek veren Belarus ile ilgili kararını verdi. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Belarus Milli Takımı'nın ve kulüp takımlarının iç saha karşılaşmalarını tarafsız sahada oynayacağını duyurdu.

Ayrıca Belarus'un ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalara seyirci alınmayacağı da ifade edildi.

Kaynak: Haber7

News Code 1900847
https://tr.mehrnews.com/news/1900847/

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