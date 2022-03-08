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8 Mar 2022 10:09

Suriye, Rusya'ya desteğini yineledi

Suriye, Rusya'ya desteğini yineledi

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ülkesinin Batı önlemleri karşısında Ukrayna’daki askeri operasyonunda Rusya’yı desteklediğini belirtti.

Suriye Dışişleri Baskanı Feysal Mikdad, Al Mayadeen TV’ye verdiği özel demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Mikdad, Türk hükümetinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ederek Suriye’deki terör örgütlerini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Mikdad, ABD işgalinin Suriye adasındaki Suriye’nin petrol ve buğday zenginliğini yağmalamaya devam ettiğini ve Suriye’nin işgal altındaki topraklarından her türlü pisliği temizlemeye kararlı olduğuna dikkati çekti.

Mikdad, “Suriye’nin, Arap halklarına hizmet etmek için ortak Arap eylemini güçlendirmeye hevesli” olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna’daki krizle ilgili olarak Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunda Batı’nın ulusal güvenliğini tehdit eden tedbirlerine karşı çıkarak destekledik” ifadeleri kullandı.

Suriyeli bakan ayrıca, Batı’nın Nazizmi ve terörü desteklemeye devam ettiğini ve küresel hegemonya empoze etme girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

News Code 1900914
https://tr.mehrnews.com/news/1900914/

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