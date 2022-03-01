Reisi, Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliştirilmesine vurgu yaptı.

Suriye halkının terör örgütleri karşısındaki direnişine değinen Reisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, “İstikbarın bölge milletlerine karşı düşmanlığı azalmamış ve ABD, Suriye için yarattığı güvenlik ve ekonomik sorunları başka bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.

İran ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Ekonomik ilişkilerin genişlemesinin önündeki engeller kaldırılmalı ve nihayetinde iki taraf arasındaki mevcut stratejik ilişki geliştirilmelidir” ifadesini kullandı.

Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İran halkı ve hükümetine sıcak selamlarını ileterek, “Teröristler karşısında İran'ın Suriye'ye verdiği desteği asla unutmayacağız“ dedi.