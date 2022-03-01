  1. Siyaset
1 Mar 2022 09:47

Reisi, Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı'nı kabul etti

Reisi, Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran’da bulunan Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliştirilmesine vurgu yaptı.

Suriye halkının terör örgütleri karşısındaki direnişine değinen Reisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, “İstikbarın bölge milletlerine karşı düşmanlığı azalmamış ve ABD, Suriye için yarattığı güvenlik ve ekonomik sorunları başka bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.

İran ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Ekonomik ilişkilerin genişlemesinin önündeki engeller kaldırılmalı ve nihayetinde iki taraf arasındaki mevcut stratejik ilişki geliştirilmelidir” ifadesini kullandı.

Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İran halkı ve hükümetine sıcak selamlarını ileterek, “Teröristler karşısında İran'ın Suriye'ye verdiği desteği asla unutmayacağız“ dedi.

News Code 1900780
https://tr.mehrnews.com/news/1900780/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler