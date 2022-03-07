İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmelerler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘Viyana görüşmeleri’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Viyana görüşmelerine değinerek, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönüşünün bir gecede olmayacağını belirtti.

Hatipzade, “Zorlu görüşmelerde içindeyiz. Farklı günlerde, farklı aktörlerden çeşitli karşılaşmalar gördük. Viyana görüşmelerinin rotası oldukça açık. Nükleer anlaşma ile ilgili olmayan yaptırımların kaldırılması bu görüşmelerin gündemindedir” dedi.

İran'ın ABD ile doğrudan müzakereler konusundaki tutumunu açıklayan Hatipzade, “Şeffaf olmayan mesajlara göre değil, ABD’nin davranışlarına göre karar veririz” ifadesini kullandı.

‘Rusya’nın Viyana görüşmelerine yaklaşımı’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Rusya-İran ilişkilerini etkilememesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Hatipzade, “Lavrov'un açıklamalarını medya kuruluşlarında gördük ve detayları diplomatik kanallardan duymayı bekliyoruz. Viyana'da görüşmeler sürüyor. İran'ın Çin, Rusya ve diğer ülkelerle olan işbirliği de dahil olmak üzere barışçıl nükleer işbirliği herhangi bir yaptırımdan etkilenmemeli. Rusya'nın Viyana görüşmelerine yaklaşımı bugüne kadar yapıcı olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, Rusya’nın önümüzdeki günlerde görüşmelerden ve nükleer anlaşmadan çekileceği yönündeki haberlere atıfta bulunarak, "Bu konuda bir bilgimiz yok ve bu konuda yayınlananlar daha çok medya spekülasyonlarıdır” dedi.

‘Çin'in Viyana görüşmelerindeki tutumu’

Çin'in Viyana görüşmelerindeki tutumuyla ilgili olarak Hatipzade, “Çin görüşmelerde en yapıcı tutum sergileyen ülkelerden biriydi. Görüşmeler sırasında İran’ın meşru taleplerini desteklemesi bunun açık göstergesidir” dedi.

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