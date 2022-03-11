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11 Mar 2022 10:09

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle cuma günü acil toplanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle cuma günü acil toplanacak. 

Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor. 

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rusya, perşembe günü ABD'nin Kiev'in biyolojik silahlar geliştirmesi için fon sağladığını iddia etti.

Washington ve Kiev iddiaları reddetti. ABD, bu açıklamaların Rusya'nın Ukrayna'da biyolojik silah kullanıp suçu Ukrayna'ya yıkmaya çalışabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: T24

News Code 1900968
https://tr.mehrnews.com/news/1900968/

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