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12 Mar 2022 11:40

Çin'den "İran nükleer anlaşması" açıklaması

Çin'den "İran nükleer anlaşması" açıklaması

Çin’in Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki temsilcisi Wang Qun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen İran'la müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine dair müzakereler askıya alındı.

Müzakerelere katılan Çin’in Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki temsilcisi Wang Qun, tüm tarafların endişelerine yanıt verilmesi gerektiğini, siyasi diyalog ve müzakerelerin tek çözüm yolu olduğunu belirtti.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasına dair bir metin üzerinde henüz uzlaşı sağlanamadığına işaret eden Wang, tarafların önümüzdeki günlerde diplomatik çabaları yoğunlaştırarak, nihai belgenin tamamlanmasının önündeki engelleri diyalog ve müzakere yoluyla gidermeleri çağrısında bulundu.

Wang Qun, Çin’in İran nükleer anlaşmasını, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme mekanizmasını ve Ortadoğu bölgesindeki barışı korumak amacıyla müzakereleri ilerletme yönündeki çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1900990
https://tr.mehrnews.com/news/1900990/

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