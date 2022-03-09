ABD: Viyana'daki müzakerelerde Ukrayna krizi gündemde değil

Amerikan medyasına göre; Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Viyana’daki müzakerelerde ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunu Rus tarafıyla görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya Psaki, “Viyana’daki görüşmeler İran nükleer anlaşmasıyla ilgili.” yanıtını verdi.

Psaki daha önce yaptığı açıklamada, “Rusya, İran'la nükleer anlaşma konusundaki taleplerini artırmaya çalışıyor, ancak biz ‘pazarlık’ oyununu oynamak istemiyoruz.” demişti.

Viyana Müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.