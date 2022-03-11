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11 Mar 2022 14:40

İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

İranlı Başmüzakereci Bakıri'nin Viyana temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni'nin Avustuya'nın başkenti Viyana'daki temasları sürüyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüştü.

Yeni tur Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

News Code 1900974
https://tr.mehrnews.com/news/1900974/

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