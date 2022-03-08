Reisi: Kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün düzenlenen İran Uzmanlar Meclisi oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile P4+1 ülkelerinin (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) katılımıyla Viyana'da yürütülen müzakerelere ilişkin, "Viyana'daki müzakerelerde kırmızı çizgilerimizden geri adım atmadık, atmayacağız." dedi.

Reisi, "Hükümet ilk adımda yaptırımların etkisiz hale getirilmesini özenle takip edecek, ikinci adımda ise müzakere yoluyla yaptırımlarn kaldırılması için çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

Temel gıda ürünleri konusunda endişe edecek bir durum olmadığını anlatan Reisi, "Temel gıda ürünlerinde stok ve tedarik sorunu yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, devlet bütçesi açıklarını giderme ve likidite riski kontrolü hususunda iyi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Komşu ülkelerle ticaretin önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Reisi, 13. hükümetin tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmek istediğini ve dış politikasında bir denge yaratmayı amaçladığını kaydetti.