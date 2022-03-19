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19 Mar 2022 12:19

‘Hizbullah, Ukrayna’ya askeri güç gönderiyor’ iddiasına Nasrallah’tan yanıt

‘Hizbullah, Ukrayna’ya askeri güç gönderiyor’ iddiasına Nasrallah’tan yanıt

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Rusya’ya destek için Ukrayna’ya askeri güç gönderdikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Rusya’ya destek için Ukrayna’ya askeri güç gönderdikleri yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Lübnan resmî ajansı NNA’da yer alan habere göre, Hizbullah’tan herhangi bir askeri güç veya askeri danışmanın Ukrayna'daki savaş sahasına gitmediğini ifade eden Nasrallah, yayınlanan iddiaların yalan ve dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah, 1 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna'da yaşayan Rus halkının haklarının, Kiev ve müttefiki NATO tarafından hiçe sayıldığını savunarak, "Moskova, kendi sınırlarını ve ulusal güvenliğini koruma hakkına sahiptir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lübnan yerel medyasında Nasrallah’ın Rusya’yı savunan açıklamalarından sonra Hizbullah’ın Moskova’ya destek için Ukrayna’ya askeri güç gönderdiği şeklinde iddialar yer almıştı.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1901119
https://tr.mehrnews.com/news/1901119/

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