Batı'nın Ukrayna için döktüğü gözyaşları, "timsah" gözyaşıdır

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Suudi Arabistan'da uygulanan toplu idama değinerek, “İngiltere Başbakanı, Suudi Arabistan’ın bu cinayetini desteklemek için son günlerde Riyad’a gitti. Bu çifte standart konusunda gerçekten ne yapmalıyız? İnsan hakları konusunda gerçekten endişeliyseniz, neden bu korkunç cinayetten hemen sonra bu ülkeye gidip desteğinizi açıklayarak onun endişelerini gideriyorsunuz?” dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Bu çifte insan hakları standartları, Batı gücünün sonunu ve sulta düzeninin çöküşünü işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna krizine dikkat çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Ukrayna halkının acılarından üzüntü duyuyoruz ve savaşı kınıyoruz. Ancak Batı dünyasının Ukrayna için döktüğü gözyaşları timsah gözyaşlarıdır, bu koşulları kendileri yaratmıştır” ifadelerinde bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Devrim Muhafızlarının Erbil’de Siyonist Rejim'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef aldığına atıfta bulunarak, “Tel Aviv politikacıları bu uyarılara dikkat etmeli. Eğer birazcık sınırlarını aşarsa, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin gazabıyla karşı karşıya kalacaktır” diye kaydetti.