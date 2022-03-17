Erdoğan Putin'le Ukrayna krizini görüştü

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Lviv kentinde bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Kuleba, ilk olarak başbaşa görüşme yaptı, ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir taraftan Belarus müzakereleri sürerken biz de barış tesisi için görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve izlenimler hakkında Kuleba'ya bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da dün başkan Zelenski ile telefonda görüştü, bugün Türkiye saati 16:00'da Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna halkının mücadelesini tüm dünya görüyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine desteğimiz tamdır. Destek stratejik dostluğumuzun doğal sonucudur. Türkiye başından beri ilkeli tutum sergilemiştir. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde, Ukrayna yönetiminden büyük destek gördük."