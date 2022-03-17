Çin, Rusya ve Ukrayna ile ticari ilişkilerini sürdürecek

CRI Türkçe'nin haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng bugün düzenlenen olağan basın toplantısında Çin ve Rusya ile Çin ve Ukrayna arasındaki ticaret verilerinin ilgili birimce açıklandığını belirterek, Çin’in karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkesi doğrultusunda Rusya ve Ukrayna’yla düzenli ekonomik ve ticari işbirliğini sürdüreceğini kaydetti.

Daha önce Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova'nın Yuan para birimine erişiminin kısıtlanması yönünde Batı'nın Çin'e baskı yaptığını söylemişti.