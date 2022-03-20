Reisi'den "Nevruz Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1401 Hicri Şemsi yılının başlangıcını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye ve İran milletine içten tebrik ederim.

İran milleti, zorlu tarihi noktalarından gururla ve bağımsızlığını koruyarak geçti. Elbette hala düşmanın kurnazlığının farkındadır.

Hükümet işe başlamasından bu yana tüm dediklerini yapmaya kararlı olduğunu gösterdi. Allah'ın izniyle ve halkın yardımıyla koronavirüs salgınını yeneceğimizi söyledik ve bunu yaptık. Ülkenin ekonomisini ertemeyeceğimizi söyledik ve müzakere ederken yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandık. Halkın yararına komşu ülkelerle ticareti artırdık. Hükümetin asıl amacının enflasyonu düşürmek olduğunu söyledik. Allah'ın yardımı ile bu hareket başladı ve bugün yılın son üç ayında enflasyon azaldı. İstatistikler bunu kanıtlıyor.

Halkın çıkarlarını ve güvenliğini hiçbir şeyle takas etmeyeceğimizi söyledik. Ülkenin savunma, füze ve uzay yeteneklerini artırmaya öncelik verdiğimizi herkes gördü, çünkü ülkenin güvenliği önceliğimizdir.

Yeni yılda istihdam konusu birinci meselemiz. Tüm ekonomik ve sosyal sorunların kaynağı işsizlik ve hükümetin gündeminde üretimi desteklemek yer alacaktır."