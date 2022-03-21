İslam Devrimi Lideri yeni yılın ismini açıkladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei yayınladığı mesajda 1401 Hicri Şemsi yılını "üretim, Bilgi tabanlı ve İstihdam yaratma" yılı olarak adlandırdı.

Reisi'den "Nevruz Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1401 Hicri Şemsi yılının başlangıcını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye ve İran milletine içten tebrik ederim.

İran milleti, zorlu tarihi noktalarından gururla ve bağımsızlığını koruyarak geçti. Elbette hala düşmanın kurnazlığının farkındadır.

Hükümet işe başlamasından bu yana tüm dediklerini yapmaya kararlı olduğunu gösterdi. Allah'ın izniyle ve halkın yardımıyla koronavirüs salgınını yeneceğimizi söyledik ve bunu yaptık. Ülkenin ekonomisini ertemeyeceğimizi söyledik ve müzakere ederken yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandık. Halkın yararına komşu ülkelerle ticareti artırdık. Hükümetin asıl amacının enflasyonu düşürmek olduğunu söyledik. Allah'ın yardımı ile bu hareket başladı ve bugün yılın son üç ayında enflasyon azaldı. İstatistikler bunu kanıtlıyor.

İran ve Umman dışişleri bakanlarını telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini umut etti.

Umman Dışişleri Bakanı da, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve temasların sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, Viyana görüşmelerinde son adımların bir an evvel atılması umudunu dile getirdi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 816 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 610'a, vaka sayısı ise 7 milyon 141 bin 33'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 11'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 822 bin 521'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.