İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İslamabad’da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ve beraberindeki heyet Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade İslamabad Havalimanı’nda İran’ın Pakistan Büyükelçi Yardımcısı ve bazı Pakiastanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Emir Abdullahin Tacik mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde nevruz bayramını Tacik mevkidaşına tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin selamlarını Tacikistan Devlet Başkanı’na ileten Emir Abdullahiyan, Sayın Reisi’nin Tacik mevkidaşını İran’ı ziyaret etme davetini yineledi.

Pakistan’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’na değinen Emir Abdullahiyan, üye ülkelerin çabalarıyla bu teşkilatın İslam Ümmeti'nin dayanışma yeri olmasını ve teşkilatın ve İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek alanlara girmekten kaçınılmasını temenni etti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı da İslam İşbirliği Teşkilatı'nda birliğin korunması gerektiğini vurguladı.

ABD iyi niyetini pratikte göstermeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede Viyana görüşmelerindeki son durum ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Anlaşmanın son aşamasına yaklaştık. Kalan birkaç kilit konuda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü aracılığıyla ABD'ye girişimler sunduk. Sözde iyi niyetini pratikte göstermek artık Amerikan tarafına düşüyor. İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya kararlıyız. Sayın Bakıri Keni ve Mora ile doğrudan ve sürekli temas halindeyiz” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca karşılıklı ilişkilerin çeşitli alanlarına değinerek, İran’ın Tahran ve Riyad arasında yeni tur müzakerin düzenlenmesinde yaşanan ertelenme konusundaki tutumunu açıkladı.

Kimse Filistin davası üzerinde İsrail apartheid rejimiyle uzlaşamaz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’da bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı’nda İran İslam Cumhuriyeti’ni temsil etmekten memnuniyet duyuyorum.

Filistin İslam dünyasının ana önceliğidir ve olacaktır. Hiç kimse bu dava üzerinde İsrail apartheid rejimiyle uzlaşamaz.

Yemen’den Afganistan'a, İslam dünyasının birliği krizleri çözmenin anahtarıdır.”

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 120 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 735'e, vaka sayısı ise 7 milyon 143 bin 409'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 869'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 833 bin 351'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.