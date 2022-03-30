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30 Mar 2022 10:22

İşgalci Arap koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını durduruyor

İşgalci Arap koalisyonu, Yemen'e operasyonlarını durduruyor

İşgalci Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Yemen istişarelerinin başlaması sebebiyle uygun ortam oluşturulması hedefiyle böyle bir talebinin olduğunu açıkladı.

Ramazan ayında da olumlu bir ortam sağlanmasının istendiğini belirten Maliki, operasyonların Greenwich saatine göre 06.00'da durdurulacağını kaydetti.

Maliki, kapsamlı bir siyasi çözüme destek amaçlı alınan ateşkese Arap koalisyonu tarafından bağlı kalınacağını, ateşkesin başarılı olması için tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

News Code 1901242
https://tr.mehrnews.com/news/1901242/

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